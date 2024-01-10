Министр ИД Армении верит в установление мира с Азербайджаном при наличии обоюдного конструктивного подхода

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил министру иностранных дел Греции Йоргосу Герапетритису ситуацию на Южном Кавказе после принудительного перемещения армян Нагорного Карабаха и мирный процесс. Как передает «Арменпресс», Мирзоян рассказал об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.

«Конечно, я в подробностях представил нашему партнеру и членам возглавляемой им делегации ситуацию на Южном Кавказе после принудительного перемещения армян Нагорного Карабаха, а также мирный процесс и детали и проблемы этого процесса», - сказал Мирзоян.

По словам министра иностранных дел, на встрече со своим партнером он представил и проект «Перекресток мира», касающийся разблокирования транспортных и экономических коммуникаций региона.

Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на все вызовы и осложнения, несмотря на замедление работ, а в некоторых случаях и деструктивность Азербайджана, Армения полна решимости продолжить мирные переговоры и установить мир на Южном Кавказе.

«Мы верим, что при обоюдном конструктивном подходе, при наличии политической воли мы сможем достичь ощутимого результата в установлении мира в самое ближайшее время», - подчеркнул Мирзоян.