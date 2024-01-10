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На чемпионате Европы по фигурному катанию Армению будет представлять один фигурист

На чемпионате Европы по фигурному катанию Армению будет представлять один фигурист

На чемпионате Европы по фигурному катанию Армению в мужском одиночном катании будет представлять один фигурист.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация фигурного катания Армении.

Федор Читипаховян уже в Каунасе и готовится к выступлению в короткой программе, которая начнется 10 января в 17:15 по местному времени Литвы, произвольная программа начнется 12 января в 18:00.


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