Премьер-министру Армении был представлен отчет о деятельности Министерства обороны в 2023 году

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Министерство обороны для обсуждения отчета о деятельности ведомства в 2023 году.

Как передает «Арменпресс», министр обороны Сурен Папикян и заместители министра представили осуществленные работы и приоритеты, а также коснулись проведенных ведомством реформ и предпринятых шагов.

В частности, были затронуты работы по оснащению инженерных и фортификационных сооружений, строительству казарм, оснащению новейшим вооружением и военной техникой, укреплению боеспособности и дисциплины войск, повышению качества боевой подготовки воинского состава.

Были представлены шаги по реализации проектов в рамках решения правительства. В этом контексте подробно были затронуты стартовавший в начале года процесс аттестации военнослужащих, статистические данные бенефициаров программы “Защитник Отечества”, работы в рамках добровольной срочной службы женщин от 18 до 27 лет, процесс формирования и комплектования новых подразделений специального назначения, осуществленные за отчетный период социальные, военно-образовательные программы, программы международного военного сотрудничества, предстоящие задачи и ряд других тем, связанных со сферой обороны.

Также были затронуты существующие в Вооружённых силах проблемы и работа по предотвращению неуставных отношений. В этом контексте премьер-министр дал ответственным лицам конкретные поручения и подчеркнул необходимость непрерывной и последовательной реализации мероприятий по повышению дисциплины.