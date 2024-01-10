Армения не получала предложения о двусторонних переговорах с Азербайджаном: председатель комиссии НС по внешним связям

Армении не поступало никаких предложений о прямых двусторонних переговорах с Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил председатель комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Саргис Ханданян.

«Мы придаем важность тому, чтобы форматы, которые уже сформированы, были постоянными, поскольку они в определенной степени придают переговорам международную значимость, делают их более легитимными, а риски более управляемыми. В частности, в Вашингтоне проходили переговоры на уровне министров иностранных дел, на площадке ЕС проходили переговоры на уровне глав стран», - уточнил Ханданян.

Касаясь заявлений азербайджанской стороны о двусторонних переговорах, председатель комиссии заметил, что это всего лишь заявления. «Я полагаю, что Армении не поступало никаких предложений о назначении места, времени или дня двусторонних переговорах с Азербайджаном», - сказал он.

Двусторонние обсуждения продолжаются в делимитационных комиссиях. Ханданян напомнил, что в декабре прошлого года состоялись прямые двусторонние переговоры по вопросу возвращения военнопленных. Армения готова продолжать разговор в рамках подобных вопросов.

«Для нас первостепенное значение имеет содержание переговоров и закрепление принципов, независимо от того, будут ли переговоры продолжены на международных площадках или будут прямые двусторонние переговоры. Если эти принципы не будут закреплены, договоренности не будут иметь той ценности, которую мы ожидаем», - сказал он.

Для армянской стороны важно, чтобы эти принципы были зафиксированы и защищены. А формат переговоров, по мнению Ханданяна, должен способствовать подтверждению и фиксации этого содержания.