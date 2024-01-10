Ереван рассчитывает на содействие Греции в процессе углубления отношений с ЕС

Двусторонняя повестка отношений Армении и Греции достаточно насыщена по всем направлениям.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.

По словам министра, визит его греческого коллеги в это время имеет важное значение для Армении.

«Дружба между армянским и греческим народами, конечно же, идет из глубины веков и тысячелетий. Армянское и греческое государства тесно сотрудничали в различных исторических эпизодах. Обращаясь к современной истории, за последние 30 лет Армении удалось построить прочные партнёрские и дружественные отношения с Грецией. Наша повестка достаточно насыщена по всем направлениям. Что касается нашей сегодняшней встречи, это также была очень хорошая возможность рассмотреть эту повестку, придать новый импульс отношениям, продвинуть наш интенсивный политический диалог на шаг вперед, обсудить многие темы, от экономики, безопасности, обороны до культуры. Также мы наметили действия на этот год и особую дорожную карту, начиная с официальных визитов на высоком уровне и заканчивая мероприятиями в различных сферах. Конечно, очень большую роль здесь может сыграть заседание межправительственной комиссии, запланированное на первое полугодие», - подчеркнул Мирзоян.

Глава МИД поблагодарил своего коллегу за содействие, оказываемое Грецией в процессе углубления отношений Армения-ЕС.

«Мы действительно готовы развивать эти отношения на основе ценностей, которые мы разделяем в Армении, Греции и в Европейском Союзе. Речь идет о демократии, защите прав человека и других ценностях. Ожидаю и дальнейшего содействия Греции в этом процессе», - заключил Мирзоян.