Представители МИД России обсудили с мэром Капана вопросы открытия генерального консульства

Руководитель ведущей группы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Чащихин встретился с мэром Капана Геворгом Парсяном, чтобы обсудить вопросы открытия генерального консульства РФ в Капане.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве РФ в Армении, Сергей Чащихин поблагодарил руководство города за практическое содействие в работах по открытию генерального консульства России и расширению контактов ведущей группы с представителями творческих и деловых кругов Капана.

Подробно были обсуждены перспективные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах.

Была подчеркнута важность установления и развития тесных связей с российскими городами.