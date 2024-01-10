Время в Ереване: 11:07,   21 Январь 2024

Министр иностранных дел Греции почтил память жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Греции почтил память жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в Мемориальном комплексе Цицернакаберда почтил память жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел Греции возложил венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида и цветы к Вечному огню.

Фото։ Айка Бадаляна

Министра иностранных дел Греции сопровождал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел Греции прибыл в Армению с официальным визитом 9 января.

Парламент Греции 25 апреля 1996 года принял решение о признании Геноцида армян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]