Министр иностранных дел Греции почтил память жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в Мемориальном комплексе Цицернакаберда почтил память жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел Греции возложил венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида и цветы к Вечному огню.

Фото։ Айка Бадаляна

Министра иностранных дел Греции сопровождал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел Греции прибыл в Армению с официальным визитом 9 января.

Парламент Греции 25 апреля 1996 года принял решение о признании Геноцида армян.