Министр иностранных дел Греции почтил память жертв Геноцида армян
11:15, 10 Январь 2024
Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в Мемориальном комплексе Цицернакаберда почтил память жертв Геноцида армян.
Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел Греции возложил венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида и цветы к Вечному огню.
Министра иностранных дел Греции сопровождал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Министр иностранных дел Греции прибыл в Армению с официальным визитом 9 января.
Парламент Греции 25 апреля 1996 года принял решение о признании Геноцида армян.
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