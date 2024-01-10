Участок автодороги от перекрестка Джермука до перекрестка Сисиана закрыт для транспортных средств с прицепом

Участок дороги от перекрестка Джермука до перекрестка Сисиана закрыт для транспортных средств с прицепом по причине сильного снегопада. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.

«По состоянию на 10:40 10 января участок дороги от перекрестка Джермука до перекрестка Сисиана закрыт для транспортных средств с прицепом по причине сильного снегопада», - говорится в сообщении.

Спасательная служба МВД РА также сообщает, что перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомобилей с прицепом (рекомендуется использование цепей противоскольжения).

Снег лежит в области Вайоц Дзор, на серпантинах Тигранашена, Вардениса, Каджарана, на участках автодороги Сисиан-Зангер и Мегру Сар. На участке Сараван-Зангер - туман.

Закрыты автодороги Арагацотнской области, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и к озеру Кари.

В связи с дорожно-ремонтными работами участок автодороги М-6 Ванадзор-Алаверди 38-40-й км до 15 февраля будет закрыт для автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами. Объездная дорога пройдет через город Ноемберян.