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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых машин

Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых машин

Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых машин.

Об этом сообщает Спасательная служба Министерства внутренних дел Армении со ссылкой на информацию, полученную из Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Севрной Осетии.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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