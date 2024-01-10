Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых машин.

Об этом сообщает Спасательная служба Министерства внутренних дел Армении со ссылкой на информацию, полученную из Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Севрной Осетии.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.