В Ереване проходит приватная встреча министров иностранных дел Армении и Греции
10:34, 10 Январь 2024
В МИД Армении началась приватная встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РА Ани Бадалян.
«Министр иностранных дел Греческой Республики Йоргос Герапетритис прибыл в МИД РА. Началась приватная беседа с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном», - написала Ани Бадалян на своей странице в Facebook.
Министр иностранных дел Греции прибыл в Армению с официальным визитом 9 января.
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