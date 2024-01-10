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В Ереване проходит приватная встреча министров иностранных дел Армении и Греции

В Ереване проходит приватная встреча министров иностранных дел Армении и Греции

В МИД Армении началась приватная встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РА Ани Бадалян.

«Министр иностранных дел Греческой Республики Йоргос Герапетритис прибыл в МИД РА. Началась приватная беседа с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном», - написала Ани Бадалян на своей странице в Facebook.

Министр иностранных дел Греции прибыл в Армению с официальным визитом 9 января.


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