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Начальник ГШ ВС Республики Армения посетил 2-й армейский корпус

Начальник ГШ ВС Республики Армения посетил 2-й армейский корпус

Первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Эдвард Асрян 9 января посетил 2-й армейский корпус, провел встречу с командным составом. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Министерства обороны Армении.

В рамках визита генерал-лейтенант Асрян принял участие в совещании, подводящем итоги 2023 учебного года в воинском соединении.

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Эдвард Асрян, коснувшись инцидентов и происшествий в подразделениях, подчиненных воинскому соединению, распорядился сделать все возможное для проведения надлежащего расследования, выяснения причин и исключения подобных случаев в будущем.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил приказал во время несения боевого дежурства строго соблюдать уставные отношения, правила безопасности, последовательно проводить все мероприятия, направленные на повышение дисциплины.

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9 января Министерство обороны сообщило о смерти двух военнослужащих от огнестрельных ранений. Вначале было сообщено об обнаружении 9 января около 06:20 на боевой позиции тела военнослужащего-контрактника Карена Араиковича Карапетяна с огнестрельным ранением. Позже появилась информация, что около 11:30 на посту охраны N-ской воинской части Минобороны обнаружено тело старшего лейтенанта Микаэла Самвеловича Даниеляна также с огнестрельным ранением.


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