На боевой позиции воинской части N МО Армении обнаружено тело старшего лейтенанта
21:34, 9 Январь 2024
На боевой позиции воинской части N министерства обороны Армении 9 января в районе 11:30 обнаружено тело старшего лейтенанта Даниеляна Микаела Самвеловича со смертельным огнестрельным ранением.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, с целью выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование.
“Министерство обороны Армении выражает слова соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего”, - говорится в сообщении МО.
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