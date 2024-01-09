На боевой позиции воинской части N МО Армении обнаружено тело старшего лейтенанта

На боевой позиции воинской части N министерства обороны Армении 9 января в районе 11:30 обнаружено тело старшего лейтенанта Даниеляна Микаела Самвеловича со смертельным огнестрельным ранением.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, с целью выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование.

“Министерство обороны Армении выражает слова соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего”, - говорится в сообщении МО.