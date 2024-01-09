Секретарь Совбеза Армении принял начальника отдела политики в области безопасности дипслужбы ЕС

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 9 января принял делегацию во главе с начальником отдела политики в области безопасности Европейской службы внешних связей Рори Доммом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совбеза, Армен Григорян приветствовал визит делегации в Армению и подчеркнул важность развития сотрудничества Армения-ЕС в сфере безопасности. Григорян отметил, что сотрудничество с ЕС способствует стабильной обстановке безопасности в регионе.

Собеседники обсудили процесс оказания поддержки Армении посредством Европейского инструмента мира.