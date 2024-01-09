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В Азербайджане задержали француза по подозрению в шпионаже

В Азербайджане задержали француза по подозрению в шпионаже

В Азербайджане задержали французского гражданина Мартина Райана по подозрению в шпионаже. Как передает Арменпресс со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщила посол республики во Франции Лейла Абдуллаева, передает Reuters.

Посол рассказала, что француз был задержан 4 декабря по «подозрению в осуществлении шпионских действий».

По словам Абдуллаевой, в Баку распорядились задержать Райана на четыре месяца и уведомили об этом Париж. МИД Франции не прокомментировало ситуацию.


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