В Азербайджане задержали француза по подозрению в шпионаже

В Азербайджане задержали французского гражданина Мартина Райана по подозрению в шпионаже. Как передает Арменпресс со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщила посол республики во Франции Лейла Абдуллаева, передает Reuters.

Посол рассказала, что француз был задержан 4 декабря по «подозрению в осуществлении шпионских действий».

По словам Абдуллаевой, в Баку распорядились задержать Райана на четыре месяца и уведомили об этом Париж. МИД Франции не прокомментировало ситуацию.