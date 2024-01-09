Министр иностранных дел Греции с официальным визитом прибыл в Ереван
22:02, 9 Январь 2024
Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис с официальным визитом прибыл в Ереван.
Как передает корр. Арменпресс, самолет министра иностранных дел Греции приземлился в аэропорту “Звартноц”.
В ходе визита министр иностранных дел Греции посетит мемориал Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.
Йоргос Герапетритис встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, после чего министры проведут совместную пресс-конференцию.
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