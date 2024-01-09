Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис с официальным визитом посетит Армению

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис 10 января будет находиться в Армении с официальным визитом.

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что 10 января в МИД Республики Армения состоится встреча министров иностранных дел Армении и Греции, за которой последует совместная пресс-конференция Арарата Мирзояна и Йоргоса Герапетритиса.