Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис с официальным визитом посетит Армению
17:58, 9 Январь 2024
Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис 10 января будет находиться в Армении с официальным визитом.
Как передает Арменпресс, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что 10 января в МИД Республики Армения состоится встреча министров иностранных дел Армении и Греции, за которой последует совместная пресс-конференция Арарата Мирзояна и Йоргоса Герапетритиса.
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