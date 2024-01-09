328 км дорог, 25 детских садов, 15 школ: подведены итоги работ, проведенных в Арагацотнской области за 5 последних лет
16:00, 9 Январь 2024
Правительство опубликовало видеоматериал о работах, проведенных в Арагацотнской области в 2018-2023 годах.
Как передает «Арменпресс», в течение указанного периода было построено, капитально отремонтировано и восстановлено 328 км дорог, 195 км линий освещения и 150 км водопроводов.
Кроме того, в области были построены или капитально отремонтированы 25 детских садов и 15 школ.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | Հայերեն | باللغة العربية | Español | فارسی | AMP Версия