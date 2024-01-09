Документы об учёных степенях будут взаимно признаваться в государствах-членах ЕАЭС

Комиссия Национального собрания Армении по вопросам науки, образования и культуры одобрила ратификацию Соглашения о взаимном признании документов об учёных степенях в государствах-членах Евразийского экономического союза.

Как сообщает «Арменпресс», проект ратификации соглашения на заседании комиссии представил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян.

Соглашение подписано 8 июня 2023 года на уровне глав правительств государств-членов ЕАЭС.

Конечной целью соглашения является обеспечение доступа к осуществлению профессиональной деятельности в сфере трудовой миграции для лиц, имеющих эти документы», - сказал замминистра.

Таким образом, не будет надобности в прохождении новых проверок.

Положения соглашения также будут применяться в отношении документов об учёных степенях, выданных до вступления соглашения в силу, за исключением случаев, когда при осуществлении процедуры признания документов об учёных степенях в государстве трудоустройства по результатам экспертизы диссертации было принято отрицательное решение.

На данный момент из стран ЕАЭС только Армения и Казахстан еще не ратифицировали соглашение.

Проект ратификации соглашения будет обсужден на пленарном заседании НС.