По случаю 100-летия Сергея Параджанова музей ARARAT Ереванского коньячного завода открывает временную экспозицию «Сергей Параджанов. Непрерванный полет».

Выставка представляет фотоработы друга и ученика Сергея Параджанова, фотографа Юрия Мечитова. В ряду представленных работ также известная фотография парящего Параджанова.

Фотография, где Сергей Параджанов запечатлен в прыжке, занимает особое место в системе восприятия творчества Параджанова и имеет интересную историю создания. Она была сделана 15 мая 1981 года и передает не только портретное изображение мастера, но и отражает его творческую мысль, поскольку композиционным автором фотографии, сделанной Юрием Мечитовым, является сам Сергей Параджанов.

«Очень сложно, да и практически невозможно всеобъемлюще исследовать богатое наследие Параджанова. Уже первое знакомство с его творческим миром способно полностью изменить оптику нашего визуального восприятия. Приобщение к его творчеству - бесконечно захватывающая мистерия. Пророк ярких моментов жизни, щедрости и мастерства Параджанов нередко режиссировал свою жизнь, которая была искренней попыткой поиска Нового и Красивого. Несколько моментов его жизни представлены в выставке «Сергей Параджанов. Непрерванный полет», которая будет доступна посетителям Музея ARARAT как из Армении, так разных стран мира и раскроет для них новые грани Щедрости, Творческой мысли и Преданности»,- комментирует менеджер по связям с общественностью Ереванского коньячного завода Заруи Сарибекян.

Отметим, что премьера выставки прошла в июле 2023 года и являлась частью проекта musæum музея современного искусства Rambalkoshe.

Выставка «Сергей Параджанов. Непрерванный полет» в музее ARARAT будет работать до 1 мая 2024 года. Вход свободный.