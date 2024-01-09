По делу о гибели на боевой позиции военнослужащего-контрактника МО Армении арестован военнослужащий срочной службы

По делу об убийстве военнослужащего-контрактника Минобороны РА на боевой позиции арестован один человек. Как передает «Арменпресс», об этом распространил Следственный комитет РА.

«Из Варденисского отдела Военной полиции Министерства обороны РА поступило сообщение, что 9 января 2024 года, около 06:20, военнослужащий-контрактник К. К., ответственный за боевую позицию, получил смертельное огнестрельное ранение в результате выстрела из автомата на той же позиции, расположенной на охраняемом участке N-й воинской части Министерства обороны РА.

По предварительным данным, огнестрельное ранение нанес военнослужащий срочной службы, несущий боевое дежурство.

По данному инциденту в Пятом гарнизонном следственном управлении Главного военного следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 155 УК РА. Сформирована следственная группа.

По решению органа, осуществляющего процедуру, на основании обоснованного подозрения в совершении им вышеуказанного преступного деяния указанный призывник был арестован», - говорится в сообщении СК.

Был произведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

Расследование продолжается.

Для выяснения всех обстоятельств дела предпринимаются все необходимые доказательные и иные процессуальные действия.

Уведомление: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения и вступившим в законную силу приговором суда.