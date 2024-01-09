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Вице-спикер НС Армении принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

Вице-спикер НС Армении принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян 9 января принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как передает «Арменпресс», Национальное собрание РА сообщило, что на встрече присутствовала и чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Кристина Квин.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, также и процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Коснулись и вопроса заключения мира между Арменией и Азербайджаном.


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