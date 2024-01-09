На боевой позиции обнаружено тело военнослужащего-контрактника с огнестрельным ранением: Министерство обороны Армении

9 января около 06:20 на боевой позиции N-ской воинской части Министерства обороны Республики Армения обнаружено тело военнослужащего-контрактника Карена Араиковича Карапетяна, погибшего в результате огнестрельного ранения.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства обороны, ведется расследование для полного выяснения обстоятельств инцидента.

Министерство обороны РА выражает соболезнования и поддержку членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего.