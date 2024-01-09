Премьер-министру представлен отчет о деятельности Министерства иностранных дел в 2023 году

Премьер-министр Никол Пашинян 8 января посетил Министерство иностранных дел для обсуждения отчета о деятельности ведомства в 2023 году.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и заместители министра представили осуществленные, текущие и запланированные работы и приоритеты.

Подробно были затронуты мероприятия по реализации внешнеполитических приоритетов Республики Армения в богатом геополитическими и региональными развитиями 2023 году, а также шаги по преодолению вызовов.

Были обсуждены шаги Республики Армения в 2023 году, в частности, в условиях блокирования с начала года Лачинского коридора, осуществленной Азербайджаном политики этнической чистки против народа Нагорного Карабаха, а также ситуации, сложившейся в результате военного нападения в сентябре. Были рассмотрены работы по обеспечению прав и потребностей более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а также вопросы взаимодействия с международными партнерами в этом направлении.

Были затронуты усилия и процессы по обеспечению стабильности и мира на Южном Кавказе.

Премьер-министру были представлены шаги по укреплению сотрудничества со странами-партнерами на двустороннем уровне и текущие результаты. Было подчеркнуто, что усилия МИД направлены на более тесное сотрудничество с широкой географией, как с соседними странами и со странами, с которыми уже сложились дружественные связи, так и с теми странами, сотрудничество с которыми имеет ощутимый потенциал развития как в экономической, так и в других областях. В этом контексте были отмечены визиты и контакты, которые придали новый заряд и содержание разработке повестки с соответствующими странами, а также развитию сотрудничества в рамках двусторонних и многосторонних платформ. Было подчеркнуто, что отношения по различным направлениям были подняты или переходят на качественно новый уровень, в том числе на уровень стратегического диалога, и в этом плане год был насыщен беспрецедентными по своему формату мероприятиями. Было зафиксировано, что в течение года в Республику Армения было совершено 34 визита высокопоставленных лиц, а также 68 визитов высокопоставленных должностных лиц Республики Армения, из них 40 - визиты министра иностранных дел.

Премьер-министру также были представлены работы и результаты в области сотрудничества в сферах международного мира и безопасности, сотрудничества в целях развития, защиты прав человека, расширения многостороннего культурного взаимодействия, а также продвижения кандидатуры Республики Армения в различных структурах.

Также были представлены работы по представлению позиций Республики Армения по ключевым проблемам, в том числе по популяризации разработанного правительством проекта “Перекресток мира”, в том числе посредством около 2500 публикаций в международной прессе.

Также были представлены запланированные на 2024 год международные мероприятия и намеченные в этом направлении финансовые затраты.

Были затронуты вопросы, связанные с открытием новых дипломатических и консульских представительств как в Республике Армения, так и за рубежом.

Были также представлены масштабные, целенаправленные работы по улучшению условий работы центрального аппарата МИД и органов дипломатической службы Республики Армения за рубежом. Было подчеркнуто, что в рамках цифровой повестки продолжена цифровизация консульских услуг, в результате чего введена возможность онлайн-платежей и предоставления соответствующих документов.

Была подчеркнута важность укрепления возможностей дипломатической службы, были также представлены программы по пополнению внешнеполитического ведомства дипломатическими кадрами, а также по стажировке иностранных дипломатов в Дипломатической школе Республики Армения. Были затронуты осуществленные и текущие реформы в системе МИД, возможные шаги по повышению привлекательности дипломатической службы. В этом контексте премьер-министр Пашинян подчеркнул, что дипломатическая служба имеет особую природу, и подчеркнул важность процесса обогащения потенциала службы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

После представления отчета состоялся обмен мыслями. Были намечены дальнейшие программы и планы МИД по нескольким направлениям.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность продолжительного развития дипломатической службы в соответствии с современными мировыми тенденциями. “Высшая цель внешней политики Армении - обеспечить и гарантировать суверенитет, независимость, территориальную целостность Республики Армения”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул и необходимость максимального использования экономической составляющей внешней политики и дал поручения ответственным лицам.