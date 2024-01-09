Армения ответила на очередные предложения Азербайджана по проекту мирного договора

4 января Армения ответила на предложения Азербайджана по проекту мирного договора.

Как передает «Арменпресс», об этом в интервью Общественному телевидению сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«4 января армянская сторона ответила на предложения Азербайджана относительно мирного договора. Мы ответили на их предложения в течение двух недель. Теперь мы ожидаем ответа Азербайджана», - сказал Григорян.

Он добавил, что есть некоторые вопросы, по которым в переговорах не было достигнуто прогресса. «Мы ожидаем, что вскоре сможем добиться прогресса и по этим вопросам, и что оставшиеся вопросы, по которым мы не нашли решения, удастся решить путем обмена мнениями и переговоров, и как можно скорее подписать мирное соглашение», - подчеркнул Армен Григорян.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 27 декабря сообщил, что несколько дней назад они получили предложения Азербайджана относительно мирного договора, которые они изучат и отреагируют должным образом.