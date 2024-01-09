В контексте конфликта Израиль - ХАМАС эскалация на Ближнем Востоке будет разрастаться: анализ арабиста

По мнению арабиста Саркиса Григоряна, не исключено, что весь Ближний Восток будет втянут в глобальный конфликт, по одну сторону которого будут арабские страны, по другую - Израиль и Соединенные Штаты.

В беседе с «Арменпресс» Саркис Григорян отметил, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке уже имеет место в конфликте между Израилем и ХАМАСом. Конфликт будет разрастаться, и уже крайне сложно станет удержать его в определенных границах, следовательно, региональные игроки - Турция, Иран и другие арабские страны попытаются применить новую тактику. По утверждению арабиста, 2024 год станет годом большей эскалации напряженности.

«Ситуация сложилась довольно сложная, с учетом палестино-израильского конфликта, начавшегося с 7 октября. События 2023 года показали, что было предпринято множество попыток локализовать конфликт, то есть не допустить, чтобы он вышел за рамки логики и географического ареала палестино-израильского конфликта. Поскольку сейчас мы видим события, обусловленные несколькими реалиями, такими как терроризм в Иране, активное участие внерегиональных игроков, то становится понятно, что попытки локализовать конфликт не срабатывают. И напротив, тенденции дальнейшего обострения все более реалистичны. Время покажет, сколько арабских стран будет вовлечено в этот процесс, чтобы продвинуть палестинскую повестку», - заметил арабист.

Касаясь тактики и позиции союзника Израиля США, Саркис Григорян отметил, что на начальном этапе конфликта Соединенные Штаты надеялись, что Израиль очень быстро завершит свою военную операцию.

«Израиль планировал завершить фазу военных действий как можно скорее. Основной задачей было максимально ослабить ХАМАС. Тель-Авив планировал эвакуировать население Газы в другие страны. Ничего подобного не произошло. Конечно, ХАМАС в некоторой степени пострадал, но теперь он применяет партизанскую тактику, с которой чрезвычайно трудно бороться в городских районах. С другой стороны, судьба трех миллионов палестинцев остается нерешенной. Израиль пытался оказать давление на некоторые страны, чтобы они открыли границы для беженцев, но, тем не менее, полной эвакуации не произошло. Все поняли, что война затянется», - сказал Григорян.

По его мнению, в американо-израильских отношениях по этому поводу произошел определенный разрыв. Вашингтон изначально пытался сдерживать арабский мир, удержать его от решительных шагов по вовлечению в конфликт. Сейчас он все еще пытается повлиять на Израиль, чтобы частичными решениями смягчить ситуацию. Однако, Тель-Авив настроен решительно и уже объявил, что продолжит военные действия и в 2024 году до полного уничтожения ХАМАСа. На этом фоне заметно раздражение арабских стран, что не может не перерасти в антиизраильские настроения и конкретные действия.

Говоря о ситуации в Сирии, которая непосредственно связана с палестино-израильским конфликтом, и территорию которой пытаются превратить в площадку для провокационных действий, наш собеседник подчеркнул, что ситуация в Сирии совершенно иная.

«Возможность достижения какой-либо развязки в сирийском вопросе была упущена, то есть те страны, которые в 2016-2017 годах искренне были настроены на урегулирование проблемы и активно работали в этом направлении, к сожалению, потерпели неудачу. Сейчас повестку дня и правила игры начали диктовать некоторые структуры и группировки, вовлеченные в сирийский конфликт, а силовые центры не могут эффективно противостоять им и влиять на события. В результате фрагментарность конфликта все больше запутывает ситуацию, делая ее непредсказуемой», - заключил арабист.

Манвел Маргарян