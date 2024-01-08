Чемпион мира по футболу Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

Чемпион мира 1974 года по футболу немец Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на семью.

Бывший спортсмен скончался в воскресенье.

"С глубокой печалью сообщаем вам, что Франц Беккенбауэр мирно скончался во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи", - говорится в заявлении семьи.

Помимо чемпионата мира, Беккенбауэр выигрывал Евро-1972. В составе мюнхенской "Баварии" защитник по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке ФРГ, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (современное название - Лига чемпионов), завоевывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Также он становился победителем первенства страны в качестве футболиста "Гамбурга". Беккенбауэр - двукратный обладатель "Золотого мяча". Защитник трижды входил в символические сборные чемпионатов мира.

В качестве главного тренера Беккенбауэр привел сборную ФРГ к победе на чемпионате мира 1990 года и серебряным медалям 1986 года. Также под его руководством "Бавария" выиграла чемпионат Германии и Кубок УЕФА, а "Марсель" стал победителем первенства Франции.