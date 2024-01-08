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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пютюрге в 16.19 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 километра.


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