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Папа Франциск назвал актуальным вопрос законного и безопасного возвращения арцахских армян на родину

Папа Франциск назвал актуальным вопрос законного и безопасного возвращения арцахских армян на родину

Папа Франциск 8 января принял аккредитованных при Святом Престоле послов и дипломатов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Vatican News, в этот раз в центре традиционной речи Папы был мир.

“Уважаемые послы, есть слово, которое по-особому звучит по случаю двух главных христианских праздников... Это слово «мир»”, - отметил в своей речи папа Франциск.

Папа обратился к конфликтующим государствам, назвав войну бессмысленной резней.

Его Святейшество также выразил обеспокоенность напряженной ситуацией между Арменией и Азербайджаном. Он еще раз призвал к миру, также посчитав актуальным вопрос “законного и безопасного” возвращения арцахских армян на родину.


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