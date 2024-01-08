По состоянию на 17:00, 8 января, перевал Варденяц труднопроходим для проезда транспортных средств с прицепом. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Дорожного департамента.

На Мегринском перевале метель.

Межгосударственные и республиканские автодороги открыты.