Время в Ереване: 11:07,   21 Январь 2024

Перевал Варденяц труднопроходим для проезда транспортных средств с прицепом

Перевал Варденяц труднопроходим для проезда транспортных средств с прицепом

По состоянию на 17:00, 8 января, перевал Варденяц труднопроходим для проезда транспортных средств с прицепом. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Дорожного департамента.

На Мегринском перевале метель.

Межгосударственные и республиканские автодороги открыты.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]