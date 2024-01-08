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В 2023 году в Армению прибыло 2 млн 300 тыс туристов

В 2023 году в Армению прибыло 2 млн 300 тыс туристов

В 2023 году в Армению прибыло 2 млн 300 тыс туристов, большая часть из них приехала из России. Как передает Арменпресс, об этом сообщила председатель Комитета по туризму минэкономики Сисиан Погосян.

“В 2023 году у нас было 2 млн 300 тыс туристов, что примерно на 20% больше, чем в 2019 году, и примерно на 39% больше, чем в 2022 году”, - сказала Погосян.

50% туристов приехали из России, на втором и третьем местах находятся Грузия и Иран. Также много армян диаспоры приехали из США. 

“Сейчас к нам приезжает довольно много туристов из Индии, которые приезжают через Дубая. Германия и Франция также продолжают оставаться для нас важными целевыми рынками. Китай также входит в первую десятку стран”, - отметила Погосян.


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