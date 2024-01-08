Тегеран и Москва полностью отказались от SWIFT: Центральный банк Ирана

Россия и Иран связали свои системы финансовых сообщений. Банки теперь могут проводить прямые транзакции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил вице-президент по международным делам Центрального банка Ирана Мохсен Карими.

«Мы соединили системы передачи финансовых сообщений двух стран. Это означает, что банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом, и коммерческие банки двух стран могут установить посреднические отношения друг с другом. Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», - цитирует Карими агентство Fars.

Вице-президент ЦБ Ирана также подчеркнул, что экспортеры обеих стран могут осуществлять операции в своих национальных валютах.

Накануне член правления Национального фонда развития Ирана Хоссейн Айвазлу сообщил, что Фонды национального благосостояния России и Ирана планируют создать совместные инвестиционные комитеты для реализации различных проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и в ряде других сфер.

Глава ЦБ Ирана Мохаммад Фарзин заявил в конце декабря, что валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит торговать в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года.