Развитие транзитного сотрудничества не может быть основой для нарушения территориальной целостности стран: Насер Канани

Иран имеет четкую позицию относительно ситуации на Южном Кавказе и транзитных коридорах.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на IRNA, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, касаясь заявления министра транспорта и инфраструктур Турции относительно так называемого «Зангезурского коридора».

«Мы прилагаем большие усилия для установления мира, стабильности и безопасности в странах региона. Подчеркиваем, что развитие транзитного сотрудничества не может быть основой для геополитических изменений и нарушения территориальной целостности и национального суверенитета стран», - заявил Канани.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что Турция рассчитывает к 2029 году завершить проект так называемого «Зангезурского коридора».