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Секретарь Совета безопасности Армения и Луи Боно обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений

Секретарь Совета безопасности Армения и Луи Боно обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений

8 января секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян принял старшего советника США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Луи Боно.

Как передает «Арменпресс», в Совете безопасности сообщили, что стороны обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, коснулись недавних переговоров и реализации достигнутых договоренностей.

Армен Григорян вновь подтвердил приверженность армянской стороны установлению в регионе долгосрочного и всеобъемлющего мира.


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