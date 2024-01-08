Для возвращения пленных из Азербайджана ведется дипломатическая и правовая работа: министр юстиции Армении

Министр юстиции Григор Минасян представил, какие шаги предпринимает правительство в вопросе возвращения пленных, удерживаемых в Азербайджане. Как передает «Арменпресс», на состоявшейся 8 января пресс-конференции Минасян отметил, что работы идут по двум направлениям: дипломатическом и правовом.

«В основном это дипломатическая работа, которую проводит МИД. Другими словами, посредством наших послов на международных площадках представлено, что произошло, кто эти люди, их политическое прошлое и их пройденный путь. И, конечно же, посредством партнеров Красного Креста, время от времени осуществляются визиты, и устанавливается связь с родными.

Представительство правительства по международно-правовым вопросам также ведет интенсивную работу во многих международных инстанциях. В частности, в судебных, посредством ходатайств и исковых требований пытаясь защитить представителей нашего народа, восстановить их права. Я уверен, что работы, которые проводятся, действительно масштабные. В ближайшее время мы уже сможем представить, чего мы достигли благодаря решениям международных судов», - подчеркнул министр.

Ранее председатель Следственного комитета РА Аргишти Кярамян заявил, что Азербайджан подтвердил наличие около 23 армянских пленных, несмотря на то, что армянская сторона располагает фактической информацией о наличии кроме них еще 32 пленных.