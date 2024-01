В НАН Армении открыт способ предотвращения образования агрегатов, способствующих болезни Альцгеймера

В Институте биохимии им. Грачья Буниатяна Национальной академии наук Республики Армения были исследованы два новых соединения, синтезированных в Научно-технологическом центре органической и фармацевтической химии Национальной академии наук Республики Армения: N- бензоил-DL-валинидиметиламиноэтиламидииометилат (ТВА) и 1-(2-диэтиламиноэтил)-2-фенил-4-бензилиден-5-имидазолон (ТВС).

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национальной академией наук, эти соединения подавляют активность ферментов ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы, которые способствуют развитию болезни Альцгеймера.

В основе болезни Альцгеймера лежит патологическая активность бета-амилоидных пептидов. В частности, бета-амилоид оказывает токсическое действие на нейроны головного мозга и нарушает межклеточную связь.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что вновь синтезированные соединения снижают процесс агрегации бета-амилоидных пептидов и разрушают токсичные агрегаты, образуемые пептидами. Исследования, проведенные в культуре клеток, также показали, что соединения TVA и TVS ослабляют нейродегенеративные процессы и гибель клеток гиппокампа мозга крысы за счет воздействия агрегатов бета-амилоидных пептидов, проявляющих нейропротекторные свойства», - рассказала руководитель научной группы, директор Института биохимии им. Грачья Буниатяна НАН РА Алвард Антонян.

Она сообщила, что дальнейшие доклинические исследования этих соединений позволят создать на их основе новые препараты для профилактики и лечения болезни Альцгеймера.

Статья с результатами исследований: S.S. Mardanyan, L.G. Karapetyan, A.A. Antonyan, S.G. Sharoyan, H.V. Gasparyan, S. Buloyan, H.A. Harutyunyan, A.E. Pogosyan, L. Arshakyan, A.A. Hovhanesyan, V.O. Topuzyan. Optical Characteristics and Neuroprotective Properties of β-dimethylaminoethylamide n-benzoyl-dl-valine iodmethylate and 1-(β-diethylaminoethyl)-2-phenyl-4-benzylidene-5-imidazolone; Neurochemistry (Russia) принята для публикации в международном научном журнале «Нейрохимия».

Работа выполнена при финансовом содействии Комитета науки Министерства ОНКС РА в рамках тематической программы «Синтез химических соединений с антиацетилхолинэстеразной активностью и возможное изучение лечения ими болезни Альцгеймера» ( №18Т-1Д124).