До начала Олимпийских игр в Париже осталось 200 дней

До начала летних Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось 200 дней.

Как передает «Арменпресс», Армения на XXXIII летниe Олимпийские игры пока отобрала 7 участников: стрелка Эльмиру Карапетян, борцов: Артура Алексаняна, Малхаса Амояна, Славика Галстяна, Вазгена Теваняна, Арсена Арутюняна и гимнаста Артура Давтяна.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия Игр будет уникальной, поскольку она впервые состоится не на стадионе, а в самом сердце Франции, на берегу Сены. Париж - второй город после Лондона, который примет Олимпийские игры уже в третий раз (1900, 1924, 2024 годы). День открытия XXXIII летних Олимпийских игр - символический день, в этот состоялось закрытие Игр 1924 года.

Команды-участницы в день открытия проплывут перед зрителями на лодках. На Олимпийских играх в Париже будет разыграно 329 медалей по 32 видам спорта, число участников превысит 10 000. На этих Играх будет представлен новый олимпийский вид спорта - брейк-данс. Некоторые соревнования парижской Олимпиады пройдут на Таити, в Нанте, Лионе, Марселе, Сент-Этьене и в других местах. В течение проведения игр будет работать около 45 000 волонтеров из разных стран мира.

Оргкомитет парижских Олимпийских игр уже представил талисман по имени Фриж, в виде фригийского колпака красного цвета - символа Французской революции и свободы.