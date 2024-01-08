“Новая книга” - 1/24: Нарек Космос, Крис Юань, Светлана Арутюнян, Робин Шарма

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы.

На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в конце 2023 года и начале 2024 года, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Нарек Космос: Через 48

“Через 48” - первый сборник произведений песенника, автора-исполнителя и поэта Нарека Космоса. Молодой герой стихотворений стремится расшифровать и прочитать мир как запутанную книгу, систематизировать его как хороший перевод, и наконец, воссоздать его как песню, исполняемую под гитару, исполняемую под гитару, о поисках самого себя и одиночестве, о любви и самообмане, поиске своего места в большом мире, о трудностях человеческого восприятия. Издательство: “Зангак”.

Переводная литература

Крис Юань: Охота на дом

Этот новый английский детектив, переведенный на армянский язык, обещает стать одним из крупнейших книжных событий в Армении.

Сверхнапряженный, продуманный сюжет с неожиданным финалом заставит вас забыть обо всем остальном и читать ее всю ночь напролет. Перевод: Эльма Варданян; Редактор: София Арушанян. Издательство: “Да Винчи.

Детская и юношеская литература

Светлана Арутюнян: Андзревашен

Посреди гор была маленькая деревня Андзревашен, где всегда бывали бури, грозы и грязь. В деревне жил маленький мальчик по имени Кайцик со своей рыбкой Джрик. Они устали от бесконечных дождей и пребывания дома. Они мечтали о солнечном свете, чтобы можно было гулять и играть на улице.

И однажды произошло нечто удивительное... Издательство: “Антарес”.

Документальная литература

Робин Шарма: Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой “Феррари”

Эта - еще один бестселлер Робина Шармы. Представляя пять навыков, автор шаг за шагом ведет читателя к вытекающему из этого личному, а также семейному счастью. И что самое главное - все должно делаться с любовью. По мнению автора, маленькие дела нужно делать с большой любовью и вниманием, а большие дела сделаются сами собой. Издательство: “Букинист”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.