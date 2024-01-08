По состоянию на 09:00 8 января перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Дорожного департамента.

Остальные межгосударственные и республиканские автодороги открыты.