Заявление Союза «Гардман-Ширван-Нахиджеван» по случаю 32-й годовщины принятия Декларации независимости НК

Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» распространил заявление по случаю 32-й годовщины принятия Декларации независимости Нагорного Карабаха

Как передает Арменпресс, в заявлении говорится: "32 года назад, 6 января, первая сессия Верховного Совета Нагорного Карабаха приняла Декларацию государственной независимости Нагорного Карабаха. До принятия Декларации независимости Нагорный Карабах прошел все юридические стадии независимости. Еще 2 сентября 1991 года в Степанакерте состоялось совместное заседание областного и Шаумяновского районного Совета депутатов, на котором была принята «Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики».

10 декабря того же года состоялся Референдум, подтвердивший независимость Нагорного Карабаха. В референдуме приняли участие 80% населения НКР, более 99% из которых проголосовали за независимость. В декабре 1991 года народ Арцаха принял участие в выборах депутатов Верховного Совета Нагорно-Карабахской Республики. Был сформирован высший законодательный орган республики – Верховный Совет.

Независимость, достигнутая посредством таких юридических процессов, опиралась на несколько прочных исторических и политических основ. Прежде всего – 30 августа 1991 года Азербайджан, провозгласил свою независимость, провозгласив о «восстановлении государственной независимости 1918-1920 годов», в составе которого не был не только Нагорный Карабах, но и Нахиджеван.

С другой стороны, в Азербайджане проводилась политика апартеида и дискриминации армянского народа, которая уже привела к вооруженным столкновениям и массовой депортации жителей мирных армянских сел. Это сделало невозможным сосуществование двух народов в тот момент. Конституция и действовавшие в СССР законы позволяли автономным образованиям и коллективно проживающим национальным группам самостоятельно решать вопрос о своем государственно-правовом статусе в случае выхода из Союзной республики.

Это и есть те объективные основания, которые дали армянам Нагорного Карабаха право и возможность, реализуя свое право на свободное самоопределение наций, заявить о своей независимости, создав государство с сильной и развивающейся демократией. К сожалению, на этом пути произошло множество систематических нарушений прав человека, насилия в отношении армян и депортаций, к которым прибегнул Азербайджан, отчаянно пытаясь остановить необратимый процесс независимости Нагорного Карабаха. Именно в этом контексте можно наблюдать перемещение более полумиллиона гардманских армян, ширванских армян, нахиджеванских армян, погромы и массовые убийства Сумагита, Баку и Мараги, постоянное доминирование страха и нетерпимости.

Осознание безнаказанности совершенных преступлений вновь дало возможность Азербайджану осуществить очередную этническую чистку, на этот раз — в Нагорном Карабахе, где в течение около 10 месяцев был преднамеренно спровоцирован гуманитарный кризис, сопровождавшийся жертвами голода и детоубийства. Это еще раз показывает исключение альтернативы независимости — 32 года назад.

Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» поздравляет армян Нагорного Карабаха с принятием 32 года назад Декларацией независимости и выражает надежду, что в ближайшем будущем удастся добиться полного восстановления нарушенной независимости. права армян Нагорного Карабаха, а также гардманских, ширванских и нахичевских армян».