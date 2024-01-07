В Армении ожидаются осадки и туман,  потеплеет на 4-6 градусов

Днем 7 января, 8-9 января на территории Армении ожидается без осадков. 10 января в большинстве регионов ожидаются осадки и туман, 11 и 12 января в отдельных регионах в горных районах — осадки в виде снега, а в долинах и предгорьях — в виде дождя и мокрого снега.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

"Ветер западный, скорость 3-7 м/с. 8 января ожидается усиление ветра до скорости 14-17 м/с, 9-го - до 20-25 м/с. В ночь с 8 на 10 января температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, днем 7 января, 8-9 января, 11 января в Ереване ожидается погода без осадков. 10 и 12 января ожидаются осадки и туман.