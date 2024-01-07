Спасательная служба несет дежурство на автодорогах РА в усиленном режиме

Согласно приказу директора спасательной службы МВД РА, в целях оказания должной помощи транспортным средствам и гражданам в наиболее опасных районах страны подразделениями спасательной службы организованы пункты первой помощи, проводятся дежурства и совершаются обходы: в частности, на 4-м км автодороги Аштарак-Ереван Арагацотнского области, на 9-м км автодороги Апаран-Кучак, на 18-м км автодороги Цахкаовит-Цилкар, на 70-м км автодороги Ереван-Гюмри, около села Ерасх Араратской области, возле пересечения Артик-Маралик Ширакской области, на 21-м км Гетап-Мартуни области Вайоц Дзор, на 161-м км Ереван-Мегри, возле населенных пунктов Шинуайр, Горайк и Агвани в Сюникской области, на поворотах Дилижана в Тавушской области и др.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, спасатели тесно сотрудничают с патрульной службой полиции, дорожниками и представителями органов местного самоуправления.