В Иране сообщили об аресте связанных с терактом в Кермане лиц

Задержаны 32 лиц, связанных с терактом на кладбище в провинции Керман в день памяти генерала Гасема Сулеймани. Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, об этом сообщил прокурор Кермана Мехди Бахши.

Бахши в ночь на 7 января заявил, что после церемонии по случаю 4-й годовщины мученической смерти генерала Сулеймани в провинции Керман было обнаружено 16 бомб, взрывная сила каждой из них превышала силу пояса со взрывчаткой.

"Указав на угрозы в адрес Ирана из-за позорного провала Израиля в военной операции «Буря Аль-Акса», прокурор провинции Керман заявил, что сионисты хотели отомстить генералу Сулеймани и его паломникам",- отмечает агентство.

По его словам, террористам не удалось установить взрывчатки в кладбище. В Кермане также был обнаружен дом, в котором проживали двое устроивших взрывы террористов-смертников. В нем были найдены готовые к применению взрывные устройства, в том числе пояса со взрывчаткой.

3 января два взрыва террористов прогремели на маршруте, ведущем к могиле Гасема Сулеймани, когда люди собрались, чтобы отметить четвертую годовщину его убийства Соединенными Штатами. Жертвами теракта стали 90 человек, 248 получили ранения.

Террористическая группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за теракт на кладбище в иранском Кермане.

В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса страж исламской революции Гасем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.