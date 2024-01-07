Спасатели вытащили тело из оврага близ села Енокаван

6 января в 17:34 часов в центр кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступило сообщение о том, что в селе Енокаван в овраг упал человек, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, установлено, что гражданин Н. А. (1997 г.р.) упал в овраг возле часовни Святого Саргиса и погиб.

Отмечается, что спасатели вынесли тело Н.А. из каньона на носилках (около 2 км) и доставили в машину скорой помощи.