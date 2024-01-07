Время в Ереване: 11:07,   21 Январь 2024

Спасатели вытащили тело из оврага близ села Енокаван

Спасатели вытащили тело из оврага близ села Енокаван

6 января в 17:34 часов в центр кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступило сообщение о том, что в селе Енокаван в овраг упал человек, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной  службы МВД РА.

Согласно источнику, установлено, что гражданин Н. А. (1997 г.р.) упал в овраг возле часовни Святого Саргиса и погиб.

Отмечается, что спасатели вынесли тело Н.А. из каньона на носилках (около 2 км) и доставили в машину скорой помощи.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]