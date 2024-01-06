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В церкви Григора Лусаворича отслужена Патриаршая литургия по случаю Святого Рождества

В церкви Григора Лусаворича отслужена Патриаршая литургия по случаю Святого Рождества

По случаю Рождества и Богоявления 6 января Е.П. Первоиерарх Армянской Апостольской Святой Церкви, Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II совершил Святую литургию в Первопрестоле Св. Григория Просветителя в Ереване.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила информационная система Первопрестола.

Совершен Патриарший Крестный ход от часовни Св. Трдата к Святому алтарю под торжественное пение гимна «Хорурд Хорин».

Во время Святой литургии Католикос Всех Армян поприветствовал армян всего мира ангельским посланием «Христос родился и явился» и передал свое послание по случаю праздника.

 

 


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