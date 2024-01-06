Премьер-министр Никол Пашинян ознакомился с реализуемыми в Армавирской области программами

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Армавирскую область и ознакомился с ходом реализуемых в общинах проектов, финансируемых правительством.

Первой остановкой Никола Пашиняна стала средняя школа имени М.Мехакяна населенного пункта Арагац, в которой учатся 348 учеников. В школе построены новый спортивный зал и новый актовый зал. Было отмечено, что строительные работы начались в конце апреля 2022 года и завершились в конце 2023 года. Площадь спортивного зала – 345 квадратных метров, площадь актового зала – 230 квадратных метров. Общая стоимость проекта составляет около 375 млн драмов. Премьер-министр Пашинян зафиксировал ряд недостатков и проблем, подчеркнув, что для их устранения следует проявлять последовательный и строгий подход.



Затем глава правительства посетил базовую школу имени Ерванда Отяна общины Вагаршапат, в которой учатся 667 учеников. В школе построены новый спортивный зал и новый актовый зал. Было подчеркнуто, что строительные работы начались в конце апреля 2022 года и завершились в конце 2023 года. Площадь спортивного зала – 360 квадратных метров, площадь банкетного зала – 230 квадратных метров. Общая стоимость проекта составляет более 290 млн драмов. По словам ответственных лиц, за все время работы школы спортзал не ремонтировался, с 2009 года находился в аварийном состоянии, с 2018 года не эксплуатировался.

Далее премьер-министр посетил общину Вагаршапат. В целях правильной организации вывоза мусора и санитарных работ общины Вагаршапата на средства государства были приобретены самосвалы, мусоровозы и мусорные баки. Общая стоимость проекта составляет около 476 млн драмов. В целом община была оснащена 7 мусоровозами (346 500 000 драмов), 1 самосвалом (36 000 000 драмов) и 1200 мусорными баками (93 600 000 драмов).

Следующая остановка главы правительства была в средней школе населенного пункта Артимет, где учатся 195 учеников Здесь построен новый спортивный зал. Строительные работы начались в конце апреля 2022 года. Общая стоимость проекта составляет более 198 млн драмов, средства выделило правительство. Премьер-министр поручил в сжатые сроки устранить все недостатки и проблемы и подчеркнул, что надзор за надлежащей реализацией программ должны осуществлять и министерства, и Комитет по градостроительству, и администрация области.

В рамках визита Никол Пашинян ознакомился с работами по реконструкции здания муниципалитета общины Аракс и созданию на 1-м этаже Офиса обслуживания граждан. По словам ответственных лиц, ремонт здания муниципалитета находится на завершающей стадии, а работы по строительству Офиса обслуживания граждан завершены. Общая стоимость проекта составляет 55,3 млн драмов. Проект был реализован правительством Армении, муниципалитетом Аракса и GIZ.

Последней остановкой главы правительства стала средняя школа имени Э.Даштояна населенного пункта Джанфида. Здесь построены новый спортивный зал и актовый зал. Строительные работы начались в апреле 2022 года. Площадь спортивного зала – 360 квадратных метров, площадь актового зала – 220 квадратных метров. Общая стоимость проекта составляет 326 млн драмов, которые были выделены из госбюджета. Коснувшись имеющихся недостатков, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что в проектах, финансируемых из госбюджета, недопустимы какие-либо недостатки, и подобные проекты не могут считаться завершенными.

В ходе визита премьер-министр Пашинян почтил память героев, отдавших свои жизни во имя Родины.