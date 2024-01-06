Союз Гардман-Ширван-Нахиджеван о включении США Азербайджана в список мониторинга свободы вероисповедания

Всеармянский союз Гардман-Ширван-Нахиджеванский отреагировал на то, что США включили Азербайджан в Список мониторинга свободы вероисповедания.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Азербайджан включен в Список мониторинга свободы вероисповедания. Это решение было принято на основании причастности или терпимости к серьезным нарушениям свободы вероисповедания и проведения этнической чистки после установления контроля Азербайджана над всей территорией Нагорного Карабаха.

Комиссия США по международной религиозной свободе, которая и ранее говорила об угрозе армянскому культурному наследию в Нагорном Карабахе, теперь также предупреждает, что существуют серьезные опасения по поводу регулирования религиозной деятельности в Азербайджане.

Подобный отклик Международной комиссии по свободе вероисповедания, которая является составной частью международного сообщества и арбитража, стал чрезвычайно важным шагом с точки зрения освещения преступлений, совершенных против армян Нагорного Карабаха, и предоставления адекватной оценки.

Всеармянский союз Гардман-Ширван-Нахиджеван приветствует усилия, которые прилагают США для обеспечения прав и свобод человека. Мы неоднократно поднимали тревогу по поводу систематического вандализма, основанного на религиозной, этнической дискриминации и абсолютной жестокости, который осуществляется сейчас в Нагорном Карабахе и осуществляется в исторических Гардмане, Ширване и Нахиджеване на протяжении последних десятилетий.

Мы, будучи приверженными защите нарушенных прав исторических Гардмана, Ширвана, Нахиджевана, а также вынужденных переселенцев армян Нагорного Карабаха, призываем как Комиссию по международной религиозной свободе, так и другие международные арбитражные структуры и организации продолжить действия осуществляемое Азербайджаном в Нагорном Карабахе, а также справедливое расследование, осуждение и соответствующее наказание за геноцид, осуществленный в обезлюдевших Гардмане, Ширване и Нахиджеване за последние 35 лет.

Всеармянский союз Гардман-Ширван-Нахиджеван полон надежды на то, что благодаря скоординированным усилиям как США, так и других международных акторов удастся нейтрализовать угрозу ценному во всем мире армянскому христианскому культурному наследию, что значительно повлияет на способствовать переходному процессу демократизации и умиротворения нашего региона", - говорится в заявлении.