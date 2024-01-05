Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за позиции Анкары по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за бескомпромиссной позиции Анкары по ситуации в Газе.

"Мы являемся свидетелями усиления нападок на наше братство, которое является гарантией нашего национального выживания. Важнейшими причинами этих нападок являются решимость Турции защищать свои права и интересы, а также ее твердая и бескомпромиссная позиция в палестинском вопросе", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Эрдоган, выступая в пятницу.

По его словам, в Газе, где были убиты 23 тысячи невинных людей, в основном детей и женщин, Турция выступила в защиту угнетенных палестинцев.

"Мужественная позиция нашей страны имеет свою долю в растущей во всем мире реакции против политики зверств израильской администрации", - сказал турецкий лидер.