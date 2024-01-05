Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Американская Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением (ПО). Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на INTERFAX.ru, об этом передает агентство AFP со ссылкой на заявление Государственного управления рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) страны.

Отзыв будет осуществлен посредством удаленного обновления ПО и затронет машины 2014-2023 годов выпуска, в частности, Model 3 и Model Y китайского производства, а также импортные Model S, Model X и Model 3.

Выявленные проблемы касаются системы помощи водителю и повышают риск столкновений, отмечает SAMR. Также у 7,5 тыс. импортных Tesla имеется проблема с системой запирания дверей.

Акции Tesla дешевеют на 0,3% на предварительных торгах в пятницу.

В конце декабря стало известно, что Tesla отзывает свыше 120 тыс. машин из-за возможных проблем с дверями. Еще раньше сообщалось, что компания отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом.