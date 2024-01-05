Ушел из жизни Кисин Шинояма, автор знаменитой фотографии поцелуя Джона Леннона и Йоко Оно

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Японский фотограф Кисин Шинояма, известный своими недавними фотографиями многих известных людей, в том числе музыканта группы Beatles Джона Леннона и его жены Йоко Оно, умер в возрасте 83 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило агентство Kyodo.



Шинояма провел с парой 5 дней, а фотография их поцелуя была использована на обложке альбома Double Fantasy. Это одна из последних фотографий Джона Леннона, сделанная за несколько месяцев до его смерти.



Шинояма фотографировал знаменитостей из разных областей, в том числе японского писателя Юкио Мисиму, певца Момоэ Ямагути, актрису Риэ Миядзаву и других.



Кисин Шинояма также известен своими художественными фотографиями обнаженных женщин, которые были проданы миллионными тиражами.