Время в Ереване: 11:07,   19 Январь 2024

Аппарат премьер-министра объявил набор кандидатов на должность главы комитета по градостроительству

Аппарат премьер-министра объявил набор кандидатов на должность главы комитета по градостроительству

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Аппарат премьер-министра Армении сообщает, что в целях пополнения кадрового банка кандидатов на должность руководителя уполномоченного органа в сфере градостроительства (Комитета градостроительства) объявляет сбор резюме.

Требуются соответствующее образование, опыт и навыки в управлении проектами, лидерстве, надзоре или координации.

Как сообщает «Арменпресс», свое резюме и мотивационное письмо можно отправить на адрес электронной почты [email protected] до 9 января 2024 года включительно.

После собеседований данные трех кандидатов будут представлены премьер-министру на утверждение правительства.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]