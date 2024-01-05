Аппарат премьер-министра объявил набор кандидатов на должность главы комитета по градостроительству

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Аппарат премьер-министра Армении сообщает, что в целях пополнения кадрового банка кандидатов на должность руководителя уполномоченного органа в сфере градостроительства (Комитета градостроительства) объявляет сбор резюме.



Требуются соответствующее образование, опыт и навыки в управлении проектами, лидерстве, надзоре или координации.



Как сообщает «Арменпресс», свое резюме и мотивационное письмо можно отправить на адрес электронной почты [email protected] до 9 января 2024 года включительно.



После собеседований данные трех кандидатов будут представлены премьер-министру на утверждение правительства.